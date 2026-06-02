Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 2 de junio de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realizó este martes 2 de junio de 2026 su sorteo número 3156, en el que entregó un premio mayor de 7.000 millones de pesos. El billete ganador correspondió al número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el gran afortunado de la jornada.

Resultados de los premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, el sorteo repartió múltiples premios secos y reconocimientos especiales que incrementan las oportunidades de ganar para quienes participan en este tradicional juego de azar.

Los participantes deben verificar cuidadosamente tanto el número como la serie de su billete para confirmar si resultaron favorecidos en alguno de los premios entregados durante el sorteo.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja?

Para hacer efectivo cualquier premio es obligatorio presentar el billete o fracción original en buen estado y sin alteraciones que dificulten su validación.



Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con vendedores autorizados, distribuidores oficiales o directamente en las oficinas de la lotería. En el caso del premio mayor y de los premios secos, los ganadores deben presentar además su documento de identidad.

Los premios secos pueden reclamarse a través de distribuidores autorizados o directamente ante la entidad. Por su parte, el premio mayor debe cobrarse exclusivamente en la sede de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ubicada en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.

Horario del sorteo y consulta de resultados

La Lotería de la Cruz Roja realiza habitualmente sus sorteos entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través de Canal Uno.

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Los resultados oficiales también pueden consultarse mediante los canales digitales de la lotería, sus redes sociales y la línea telefónica (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100.

¿Cuánto dinero recibe realmente el ganador de los $7.000 millones?

Aunque el premio mayor anunciado es de 7.000 millones de pesos, el ganador debe asumir los descuentos establecidos por la legislación colombiana.

Entre ellos se encuentra el impuesto a ganadores del 17 %, equivalente a aproximadamente 1.190 millones de pesos. A esto se suma la retención en la fuente del 20 % sobre la base gravable determinada por las primeras 48 UVT, de acuerdo con la normativa vigente de la DIAN.

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Luego de aplicar estos descuentos obligatorios, el ganador recibiría un monto neto cercano a los 4.648 millones de pesos, cifra que finalmente sería consignada en su cuenta bancaria.