Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 20 de octubre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realizó este martes 20 de octubre de 2026 el sorteo número 3176, que entregó un premio mayor de $11.800 millones. El número ganador fue el XXX, de la serie XXX, por lo que los participantes deben verificar tanto las cuatro cifras como la serie de su billete para comprobar si resultaron ganadores.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja: premios secos del sorteo 3176

Además del premio mayor, el sorteo de la Lotería de la Cruz Roja incluyó varios premios secos de diferentes cuantías. Entre ellos se encontraban un premio de $300 millones, tres de $100 millones y otros de $50 millones, $20 millones y $10 millones.

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La jornada también contempló el sorteo de una camioneta Toyota Cross modelo 2026.

Para confirmar si un billete obtuvo alguno de estos premios, los jugadores deben consultar los resultados oficiales del sorteo 3176 y comparar las cifras y la serie correspondientes.



¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja realiza sus sorteos todos los martes, entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.

Una vez finalizado el sorteo, los resultados pueden consultarse en el sitio web y las redes sociales oficiales de la entidad. Allí se publican los números ganadores y las series para facilitar la verificación de los billetes.

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¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja?

Las personas que resulten ganadoras deben presentar el billete o la fracción original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras. También deben llevar su cédula de ciudadanía para realizar el trámite correspondiente.

Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse a través de vendedores y distribuidores autorizados o directamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja, ubicadas en la avenida carrera 68 n.º 68 B-31, en Bogotá.

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Los premios secos pueden reclamarse por medio de los distribuidores o en las oficinas de la entidad. En el caso del premio mayor, el trámite debe gestionarse directamente ante la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para efectuar el pago de un premio es de 30 días, contados desde su presentación.

¿Cuánto descuentan al premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja?

Los premios de lotería están sujetos a los descuentos tributarios establecidos por la legislación colombiana. Por esta razón, el dinero que recibe finalmente el ganador puede ser inferior al valor anunciado, dependiendo de los impuestos y las retenciones aplicables.

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Como referencia, un ejemplo de liquidación para un premio de $7.000 millones contempla un impuesto a ganadores del 17 %, equivalente a $1.190 millones, además de una retención en la fuente del 20 % sobre la base correspondiente a 48 UVT, según el valor vigente.

Ese cálculo estima un pago neto aproximado de $4.648 millones. Sin embargo, esta cifra no corresponde al premio mayor de $11.800 millones del sorteo 3176. El valor definitivo que recibiría el ganador del 13 de octubre de 2026 debe establecerse mediante la liquidación tributaria correspondiente.