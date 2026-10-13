Lotería de la Cruz Roja, resultados del sorteo hoy martes 13 de octubre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realizó este martes 13 de octubre de 2026 el sorteo número 3175 que entregó un premio mayor de $11.800 millones. El número ganador fue el XXXX, de la serie XXX, por lo que los jugadores deben verificar ambas cifras para confirmar si su billete resultó premiado.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja: premios secos del sorteo 3175

Además del premio principal, el sorteo incluyó premios secos de diferentes montos, entre ellos uno de $300 millones, tres de $100 millones y varios premios de $50, $20 y $10 millones. También se sorteó una camioneta Toyota Cross 2026.

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Para comprobar si un billete obtuvo alguno de estos premios, es importante comparar las cuatro cifras y la serie con los resultados oficiales del sorteo 3175.

¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja realiza sus sorteos todos los martes, entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno.



Los resultados pueden consultarse después del sorteo en el sitio web y las redes sociales oficiales de la entidad, donde los jugadores pueden verificar los números ganadores y las series correspondientes.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja?

Las personas que resulten ganadoras deben presentar el billete o la fracción original, en buen estado y sin tachaduras ni enmendaduras. También deben llevar su cédula de ciudadanía para realizar el trámite.

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Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con vendedores y distribuidores autorizados o directamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja, ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31, en Bogotá.

Los premios secos pueden reclamarse a través de los distribuidores o en las oficinas de la entidad. En cambio, el cobro del premio mayor debe gestionarse directamente ante la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

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De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para efectuar el pago de un premio, contado desde su presentación, es de 30 días.

¿Cuánto descuentan al premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja?

Los premios de lotería están sujetos a los descuentos tributarios establecidos por la legislación colombiana. El monto que recibe finalmente el ganador depende del valor del premio y de la liquidación de los impuestos y las retenciones aplicables.

Como referencia, un cálculo presentado para un premio de $7.000 millones contempla un impuesto a ganadores del 17 %, equivalente a $1.190 millones, además de una retención en la fuente del 20 % sobre la base correspondiente a 48 UVT, según el valor vigente.

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Ese ejemplo señala un pago neto aproximado de $4.648 millones. Sin embargo, esa cifra no corresponde al premio mayor de $11.800 millones del sorteo 3175. Por lo tanto, el valor que recibiría el ganador del sorteo del 13 de octubre debe establecerse mediante la liquidación tributaria correspondiente a su premio.