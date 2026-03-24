Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 24 de marzo de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realizó en la noche del martes 24 de marzo de 2026 su sorteo número 3146, una jornada que nuevamente concentró la atención de miles de jugadores en todo el país. En esta edición estuvo en juego un premio mayor de $10.000 millones, acompañado por una amplia estructura de premios secos y aproximaciones, lo que incrementó las oportunidades de ganar en uno de los sorteos más tradicionales de Colombia.



Premio mayor – Sorteo 3146

El premio mayor de $10.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX. Este resultado corresponde exclusivamente al sorteo del 24 de marzo de 2026 y es el único válido para la verificación y pago de premios.

Según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004, los ganadores cuentan con un plazo máximo de 30 días calendario para reclamar su premio, presentando el billete original.



Premios secos Lotería de la Cruz Roja (24 de marzo de 2026)

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples categorías:



¿Cómo verificar si ganó?

Para saber si un billete resultó ganador, se recomienda revisar cuidadosamente tanto el número como la serie y compararlos con los resultados oficiales publicados por la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.



¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?

Este sorteo se realiza todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través de Canal Uno.

Los resultados oficiales también están disponibles en:



El sitio web oficial de la lotería

Sus redes sociales verificadas

La línea telefónica (1) 311 54 32, opción 0 o extensión 100.

¿Cómo reclamar un premio?

Para cobrar cualquier premio es necesario cumplir con los siguientes requisitos:



Presentar el billete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras)

Presentar la cédula de ciudadanía para premios mayores y secos

Las aproximaciones pueden reclamarse con distribuidores autorizados o en las oficinas ubicadas en:



Avenida Carrera 68 No. 68 B-31

El premio mayor se paga exclusivamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.



Descuentos del premio mayor

En caso de ganar los $10.000 millones, se aplican los descuentos de ley:



17 % de impuesto a ganadores: $1.190 millones

20 % de retención en la fuente (según UVT vigente definida por la DIAN)

El valor neto aproximado que recibiría el ganador sería de $4.648 millones.



Recomendaciones finales

Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados en canales oficiales, revisar detalladamente número y serie del billete y respetar el plazo legal para reclamar.

Consultar fuentes confiables y realizar el trámite dentro del tiempo establecido es clave para garantizar el pago oportuno de cualquier premio.