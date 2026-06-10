Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 10 de junio de 2026

La Lotería de Manizales realizó el miércoles 10 de junio de 2026 su sorteo número 4959, en el que entregó un premio mayor de 2.600 millones de pesos. En esta ocasión, la combinación ganadora correspondió al número 6641 de la serie 300, resultado que convirtió a un afortunado apostador en el nuevo millonario de la noche.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el tradicional sorteo distribuyó decenas de premios secos en distintas categorías, beneficiando a jugadores en varias regiones del país.

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. Sin embargo, cuando hay semanas con días festivos, la programación puede modificarse y trasladarse al martes o al jueves, según lo determine la organización.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha del sorteo, para reclamar sus premios. Una vez transcurrido ese tiempo, el derecho al cobro prescribe.



Documentos necesarios para reclamar el premio

Billete original en buen estado y sin alteraciones.

Cédula de ciudadanía original.

Copia ampliada al 150 % de la cédula.

Certificado del RUT para premios de mayor cuantía.

Una de las loterías más tradicionales de Colombia

Con más de siete décadas de historia, la Lotería de Manizales continúa siendo una de las más reconocidas y seguidas del país. Su amplio plan de premios y la confianza que ha construido entre los jugadores mantienen vivo el interés de miles de colombianos que cada semana prueban suerte con la ilusión de ganar.

Para quienes participaron en el sorteo 4959, la recomendación es revisar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete, ya que ambos datos son indispensables para confirmar cualquier premio obtenido.