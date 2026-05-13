Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 13 de mayo de 2026

La Lotería de Manizales volvió a centrar la atención de miles de jugadores en Colombia tras la realización de su sorteo número 4955, llevado a cabo en la noche del miércoles 13 de mayo de 2026. En esta edición, el premio mayor de $2.600 millones quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, resultado que convirtió a un nuevo apostador en millonario y mantuvo el interés por una de las loterías más tradicionales del país

Resultados de los secos de la Lotería de Manizales

.Además del premio principal, el plan de premios incluyó múltiples secos millonarios que ampliaron las posibilidades de ganar entre los participantes. Las autoridades recomendaron revisar cuidadosamente el billete y validar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de la lotería.

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. En caso de días festivos, la fecha puede modificarse y trasladarse al martes o jueves, según lo determine la organización.

¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el dinero correspondiente. Después de ese tiempo, el premio prescribe.

Documentos necesarios para reclamar el premio

Billete original en buen estado y sin alteraciones

Cédula de ciudadanía original

Copia ampliada al 150 % de la cédula

Certificado del RUT para premios mayores

Una lotería con tradición en Colombia

Con cada edición, la Lotería de Manizales continúa consolidándose como una de las loterías más reconocidas y tradicionales del país. Su amplio plan de premios y la posibilidad de acceder a millonarias sumas siguen atrayendo a miles de apostadores en cada sorteo.Para quienes participaron en el sorteo 4954, es fundamental verificar tanto el número como la serie del billete, ya que ambos datos son indispensables para validar cualquier premio.