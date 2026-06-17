Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 17 de junio de 2026

La Lotería de Manizales realizó el miércoles 17 de junio de 2026 su sorteo número 4960. El número ganador del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX, combinación que le permitió a un afortunado jugador convertirse en el nuevo ganador de uno de los premios más esperados de la noche.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio principal, el sorteo entregó una amplia cantidad de premios secos en diferentes categorías, distribuidos entre jugadores de distintas regiones del país.

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

Los sorteos de la Lotería de Manizales se realizan tradicionalmente todos los miércoles en horario nocturno, entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m.

En las semanas en las que hay modificaciones por días festivos, la organización puede cambiar la fecha del sorteo y trasladarlo al martes o al jueves, de acuerdo con la programación establecida.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Las personas que resulten ganadoras tienen un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio correspondiente. Después de ese periodo, el derecho al cobro pierde vigencia.

Para realizar el proceso de reclamación es necesario presentar los siguientes documentos:



Billete original en buen estado y sin modificaciones.

Cédula de ciudadanía original.

Copia ampliada al 150 % del documento de identidad.

Certificado del RUT en caso de premios de mayor cuantía.

Una tradición con más de 70 años en Colombia

Con más de siete décadas de trayectoria, la Lotería de Manizales se mantiene como una de las más tradicionales del país. Su historia, el respaldo de miles de jugadores y su plan de premios han permitido que cada semana colombianos de diferentes regiones participen con la expectativa de obtener un gran premio.

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Para quienes compraron billetes del sorteo 4960, la recomendación es revisar cuidadosamente el número y la serie, ya que ambos elementos son necesarios para verificar si el billete resultó ganador.