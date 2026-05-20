Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 20 de mayo de 2026

La Lotería de Manizales realizó en la noche del miércoles 20 de mayo de 2026 su sorteo número 4956, en el que entregó un premio mayor de 2.600 millones de pesos. El número ganador de esta edición fue el XXXX de la serie XXX, resultado esperado por miles de jugadores en diferentes regiones del país.



Premio mayor de la Lotería de Manizales

Además del premio principal, el plan de premios incluyó varios secos millonarios que aumentaron las posibilidades de ganar para los participantes. La organización recomendó verificar cuidadosamente el billete y consultar únicamente los canales oficiales para validar los resultados.



¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. Sin embargo, en semanas con días festivos, la fecha puede modificarse y trasladarse al martes o jueves, según lo determine la organización.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Los ganadores tienen un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar el dinero correspondiente. Después de ese tiempo, el premio prescribe.

Documentos necesarios para reclamar el premio



Billete original en buen estado y sin alteraciones

Cédula de ciudadanía original

Copia ampliada al 150 % de la cédula

Certificado del RUT para premios mayores

Una lotería tradicional en Colombia

Con cada nuevo sorteo, la Lotería de Manizales continúa posicionándose como una de las loterías más tradicionales y reconocidas del país. Su amplio plan de premios y la posibilidad de acceder a importantes sumas de dinero siguen atrayendo a miles de apostadores en cada edición.

Para quienes participaron en el sorteo 4956, es importante revisar tanto el número como la serie del billete, ya que ambos datos son indispensables para confirmar cualquier premio.