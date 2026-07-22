Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 22 de julio de 2026

La Lotería de Manizales realizó antes de la medianoche del miércoles 22 de julio de 2026 el sorteo 4965, en el que entregó millonarios premios a los apostadores en diferentes regiones del país. En esta edición, el premio mayor quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, convirtiendo a su poseedor en el principal ganador de la jornada.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo repartió múltiples premios secos en diferentes categorías, beneficiando a varios jugadores con importantes sumas de dinero.

Los participantes pueden verificar cada uno de los números ganadores con la imagen oficial publicada por la Lotería de Manizales, con el fin de confirmar los resultados del sorteo y validar cualquier premio obtenido.

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos todos los miércoles en horario nocturno, entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. No obstante, la programación puede cambiar por razones especiales o situaciones extraordinarias, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales para confirmar la fecha de cada sorteo.

