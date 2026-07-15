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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 15 de julio de 2026

Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 15 de julio de 2026

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 15 de julio de 2026 el sorteo 4964. Consulte el número ganador del premio mayor, la serie, el despacho y los números favorecidos en los secos.

Logo de la Lotería de Manizales sobre fondo blanco.
Lotería de Manizales
Foto: Lotería de Manizales Facebook
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

Antes de la medianoche del miércoles 15 de julio de 2026, la Lotería de Manizales realizó el sorteo 4964, en el que entregó millonarios premios a los apostadores en todo el país. En esta oportunidad, el premio mayor fue para el número XXXX de la serie XXX, convirtiendo a su propietario en el principal ganador de la jornada.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo incluyó premios secos de diferentes categorías, distribuyendo importantes sumas de dinero entre los participantes.

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos habitualmente todos los miércoles en horario nocturno, entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. Sin embargo, por motivos especiales o situaciones extraordinarias, la programación puede modificarse y el sorteo trasladarse a otra fecha.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Los ganadores disponen de un año contado desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Una vez vencido ese plazo, el derecho al cobro caduca.

Para realizar el trámite es necesario presentar:

  • El billete original en buen estado y sin alteraciones.
  • La cédula de ciudadanía original
  • .Una copia ampliada al 150 % del documento de identidad.
  • El certificado del RUT, cuando el valor del premio así lo requiera

Una de las loterías más tradicionales de Colombia

Con más de 70 años de historia, la Lotería de Manizales continúa siendo una de las más reconocidas del país. Gracias a su trayectoria y a su atractivo plan de premios, miles de colombianos siguen semanalmente los resultados de sus sorteos con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores.

Quienes participaron en el sorteo 4964 deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie de su billete, ya que ambos datos son indispensables para confirmar si obtuvieron alguno de los premios entregados

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