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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 5 de agosto de 2026

Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 5 de agosto de 2026

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 5 de agosto de 2026 el sorteo 4967. Consulte el número ganador del premio mayor, la serie, el despacho y los números favorecidos en los secos.

Logo de la Lotería de Manizales sobre fondo blanco.
Lotería de Manizales
Foto: Lotería de Manizales Facebook
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

La Lotería de Manizales celebró la noche del miércoles 5 de agosto de 2026 el sorteo 4967, en el que entregó millonarios premios a los apostadores en diferentes regiones del país. El premio mayor de esta edición fue para el número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el boleto ganador de la jornada.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, la entidad distribuyó decenas de premios secos, con incentivos que alcanzaron los $300 millones, beneficiando a varios jugadores en Colombia.

¿Cómo saber si ganó en la Lotería de Manizales?

Los participantes pueden verificar si su billete fue premiado comparando el número y la serie de su boleto con los resultados oficiales publicados por la Lotería de Manizales. También es recomendable revisar la imagen oficial del sorteo para confirmar cualquier premio obtenido y evitar errores en la consulta.

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles en horario nocturno, generalmente entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. No obstante, el calendario puede presentar modificaciones por fechas especiales o decisiones de la organización, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales antes de cada sorteo para confirmar la fecha y la hora de la próxima edición.

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