Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 29 de julio de 2026

La Lotería de Manizales realizó la noche del miércoles 29 de julio de 2026 el sorteo 4966, en el que entregó millonarios premios a los apostadores en distintas regiones de Colombia. En esta oportunidad, el premio mayor quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el principal ganador de la jornada.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, la lotería repartió decenas de premios secos en diferentes categorías, con incentivos que alcanzaron hasta los $300 millones.

Los participantes pueden comprobar si su billete resultó premiado revisando los números ganadores publicados por la Lotería de Manizales y comparándolos con el número y la serie de su boleto. También es recomendable consultar la imagen oficial del sorteo para validar cualquier premio obtenido.

¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos habitualmente todos los miércoles en horario nocturno, entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. Sin embargo, el cronograma puede modificarse por motivos especiales, por lo que se aconseja consultar los canales oficiales antes de cada sorteo para confirmar la fecha y la hora de la próxima edición.

