Lotería de Medellín, resultado del últimos sorteo hoy viernes 27 de marzo de 2026

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4827, realizado el viernes 27 de marzo de 2026, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia. Como ocurre cada semana, la expectativa se concentró en el premio mayor y en los múltiples premios secos que hacen parte del plan de premios de una de las loterías más tradicionales del país.



Premio mayor de la Lotería de Medellín – sorteo 4827

El resultado más importante de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, combinación que se quedó con el premio mayor. Este billete se convirtió en el gran protagonista del sorteo y marcó la aparición de un nuevo millonario dentro de este reconocido juego de azar.



Premios secos de la Lotería de Medellín hoy

Además del premio mayor, el sorteo 4827 entregó varios premios secos millonarios, distribuidos en distintas categorías.



¿Qué deben hacer los ganadores?

Si algún jugador encontró coincidencia entre su billete y los números ganadores, lo más recomendable es verificar cuidadosamente el resultado con la publicación oficial de la Lotería de Medellín. Este paso es fundamental para confirmar la validez del premio y evitar errores al momento de revisar la serie o el número.

Además, para iniciar el proceso de cobro, también es importante seguir el procedimiento oficial establecido por la entidad. La validación del billete y la revisión en canales autorizados siguen siendo la mejor forma de confirmar cualquier premio.

Resultados oficiales de la Lotería de Medellín del 27 de marzo de 2026

Los resultados publicados corresponden únicamente al sorteo 4827, jugado el viernes 27 de marzo de 2026. Por eso, quienes hayan participado en esta jornada deben revisar con atención tanto el premio mayor como los premios secos, ya que varias combinaciones resultaron favorecidas en esta edición.