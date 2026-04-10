Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 10 de abril de 2026

La Lotería de Medellín reveló los resultados oficiales del sorteo 4829, realizado el viernes 10 de abril de 2026, una jornada que volvió a despertar el interés de miles de jugadores en todo el país. Como es habitual, la expectativa estuvo centrada en el premio mayor, que en esta ocasión dejó un nuevo ganador.



Premio mayor de la Lotería de Medellín

El número ganador del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el resultado más destacado de la noche. Este billete se llevó el premio principal y marcó el momento más importante del sorteo.



Premios secos de la Lotería de Medellín

Además del premio mayor, el sorteo 4829 también distribuyó múltiples premios secos en diferentes categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los participantes. A continuación, el listado completo:



Recomendación para los jugadores

Quienes tengan un billete de este sorteo deben revisar cuidadosamente cada número y serie para verificar si resultaron ganadores en alguna de las categorías. En caso de coincidencia, se recomienda validar el resultado a través de los canales oficiales de la Lotería de Medellín, donde también se encuentra publicada la imagen oficial del sorteo.

Asimismo, los interesados pueden revivir la transmisión completa del sorteo en las plataformas digitales autorizadas para confirmar todos los detalles de esta jornada.