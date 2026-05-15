Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 15 de mayo de 2026

La Lotería de Medellín realizó este viernes 15 de mayo de 2026 el sorteo número 4835, uno de los más esperados por los jugadores en Colombia debido a su millonario plan de premios. En esta edición, el premio mayor de $16.000 millones quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, según confirmó la entidad a través de sus canales oficiales.

Además del premio principal, el sorteo entregó una amplia lista de premios secos en distintas categorías, aumentando las oportunidades de ganar para miles de apostadores en el país.



Premios secos de la Lotería de Medellín

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que resulten ganadoras deben verificar primero que el billete físico esté en buen estado y que los datos coincidan con los resultados oficiales del sorteo. Posteriormente, deben acercarse a un punto autorizado o a la entidad bancaria indicada por la lotería para iniciar el proceso de reclamación.

También es necesario presentar el documento de identidad original al momento de reclamar el premio.

La Lotería de Medellín sigue siendo una de las loterías más populares del país gracias a sus altos premios, la frecuencia de sus sorteos y la amplia distribución nacional de sus billetes, características que la mantienen entre las favoritas de miles de jugadores en Colombia.

