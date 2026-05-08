En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Clan del Golfo
Mateo Pérez
Hantavirus
Germán Vargas Lleras
Giro de Italia en VIVO

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería Medellín, resultados del sorteo hoy viernes 8 de mayo de 2026

Lotería Medellín, resultados del sorteo hoy viernes 8 de mayo de 2026

Consulte los resultados completos del sorteo 4834 de la Lotería de Medellín del 8 de mayo de 2026. Conozca el número ganador del premio mayor y todos los secos.

Logotipo de la Lotería de Medellín, que entrega más de 10.000 millones de pesos en premios y juega los viernes en Colombia.
Logo Lotería de Medellín
Lotería de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de may, 2026

La Lotería de Medellín realizó el sorteo 4834 este viernes 8 de mayo de 2026, entregando uno de los premios mayores más altos del país. De acuerdo con la información oficial publicada por la entidad en sus canales digitales, el número ganador del premio mayor de $16.000 millones fue el número XXXX de la serie XXX.

Premios secos de la Lotería de Medellín

Además del premio principal, el sorteo distribuyó múltiples premios secos en diferentes categorías, ampliando las posibilidades de ganar para miles de jugadores en Colombia.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que resulten ganadoras deben seguir algunos pasos básicos para iniciar el proceso de reclamación:

  • Verificar el billete físico y confirmar que esté en buen estado.
  • Acudir a un punto autorizado o a la entidad bancaria indicada por la lotería.
  • Presentar el documento de identidad original.

La Lotería de Medellín se mantiene como una de las más reconocidas en Colombia gracias a sus altos premios, la frecuencia de sus sorteos y la amplia distribución nacional de sus billetes, factores que la convierten en una de las opciones favoritas entre los jugadores del país.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería de Medellín

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad