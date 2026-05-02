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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy, sábado 2 de mayo de 2026

Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy, sábado 2 de mayo de 2026

El sorteo 4833 de la Lotería de Medellín entregó un premio mayor de $16.000 millones y múltiples secos millonarios; estos son los números ganadores del sábado 2 de mayo de 2026.

Lotería de Medellín
Lotería de Medellín
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de may, 2026

La Lotería de Medellín volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia tras la realización del sorteo 4833, llevado a cabo el sábado 2 de mayo de 2026. El billete ganador del premio mayor marcó la pauta de la noche con ganador el número (en minutos), consolidándose como el principal atractivo del sorteo y el objetivo de quienes participaron con la expectativa de convertirse en nuevos millonarios.

Premios secos Lotería de Medellín hoy

Además del premio principal, el sorteo 4833 distribuyó una amplia variedad de premios secos en diferentes categorías, lo que amplía las oportunidades de ganar para los participantes.

En minutos...

Recomendaciones para los jugadores

Quienes participaron en este sorteo deben verificar cuidadosamente su billete, prestando atención tanto al número como a la serie, ya que cualquier coincidencia puede representar un premio.

Para validar los resultados, se recomienda consultar los canales oficiales de la Lotería de Medellín, donde también está disponible la imagen oficial del sorteo. Asimismo, los jugadores pueden revivir la transmisión completa a través de sus plataformas digitales autorizadas, lo que permite confirmar de manera detallada cada uno de los resultados.

La Lotería de Medellín, con más de 100 años de historia, se ha consolidado como un referente en el sector, no solo por el tamaño de sus premios, sino también por su impacto social. Parte de los recursos recaudados se destinan al sistema de salud en Colombia, lo que convierte cada sorteo en un aporte indirecto al bienestar público.

En los últimos años, el aumento en la consulta de resultados en línea ha sido significativo. Miles de usuarios revisan en tiempo real los números ganadores, especialmente cuando hay premios acumulados de alto valor. En este contexto, la publicación oportuna, clara y verificable de los resultados se ha convertido en un elemento clave para garantizar la transparencia y fortalecer la confianza de los jugadores.

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