En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Selección Colombia
Elecciones Presidenciales
Martha Peralta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 19 de junio de 2026

Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 19 de junio de 2026

Consulte los resultados completos del sorteo 4840 de la Lotería de Medellín del 19 de junio de 2026. Conozca el número ganador del premio mayor y todos los secos.

Lotería de Medellín.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de jun, 2026

La Lotería de Medellín realizó el sorteo número 4840 el viernes, 19 de junio de 2026, una jornada que mantuvo atentos a miles de jugadores. De acuerdo con la información oficial entregada por la entidad, el billete ganador del premio principal correspondió al número XXXX de la serie XXX.

Premios secos de la Lotería de Medellín

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín entregó una amplia variedad de premios secos en diferentes categorías, aumentando las posibilidades de obtener ganancias para los participantes.

¿Dónde consultar los resultados de la Lotería de Medellín?

La entidad publicó la información oficial del sorteo para que los jugadores puedan verificar sus billetes y confirmar si fueron ganadores en alguna de las categorías premiadas.

Además, la transmisión oficial permitió conocer en vivo el momento del sorteo, la revelación del premio mayor y la entrega de los diferentes premios secos. Los participantes pueden revisar la grabación del evento y comprobar los números favorecidos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería de Medellín

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad