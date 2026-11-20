La Lotería de Medellín continúa con sus sorteos semanales y mantiene un premio mayor de $16.000 millones para quienes participan en sus jornadas. Este viernes 20 de noviembre de 2026 se realizará el sorteo número 4862. En esta oportunidad, el número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Medellín

Además del premio mayor de $16.000 millones, la Lotería de Medellín entrega 44 premios secos en diferentes categorías, con valores que van desde los $10 millones hasta los $1.000 millones.

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Para comprobar si un billete resultó favorecido, los jugadores deben revisar tanto el número como la serie, ya que ambos datos permiten verificar las combinaciones ganadoras. También es recomendable consultar los canales oficiales de la Lotería de Medellín para confirmar los resultados.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que tengan un billete ganador deben presentar el documento original y una identificación válida para iniciar el proceso de reclamación.



Los premios deben reclamarse siguiendo los procedimientos y plazos establecidos por la entidad. Por esta razón, los ganadores deben consultar las condiciones vigentes y acercarse a las oficinas de la Lotería de Medellín cuando corresponda.

Los billetes para los próximos sorteos se pueden adquirir a través de distribuidores autorizados y canales digitales. La Lotería de Medellín realiza sus jornadas semanalmente, generalmente los viernes a las 11:00 p. m., por lo que los participantes tienen nuevas oportunidades de probar suerte.