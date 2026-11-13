Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 13 de noviembre de 2026

La Lotería de Medellín continúa con sus sorteos semanales y mantiene un premio mayor de $16.000 millones para los participantes. Este viernes 13 de noviembre de 2026 está programado el sorteo número 4861, que se realizará a las 11:00 p. m.

El último resultado oficial publicado corresponde al viernes 13 de noviembre, cuando se realizó el sorteo 4861. En esta oportunidad, el número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Medellín

Además del premio mayor de $16.000 millones, el sorteo 4861 entregó 44 premios secos, distribuidos en diferentes categorías, con valores que van desde los $10 millones hasta los $1.000 millones.

Estos fueron los números y las series ganadoras de cada categoría:



Los participantes deben revisar tanto el número como la serie de sus billetes, pues ambos datos son necesarios para comprobar las combinaciones favorecidas. También pueden consultar la publicación oficial de la Lotería de Medellín para verificar los resultados del sorteo.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que tengan un billete ganador deben presentar el documento original y un documento de identidad válido para iniciar el proceso de reclamación.

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De acuerdo con la información suministrada para el sorteo, los premios pueden reclamarse en las oficinas de la Lotería de Medellín dentro de los 30 días hábiles siguientes a la realización de la jornada. Una vez finalizado ese periodo, los premios que no hayan sido reclamados no serán entregados.

Los billetes para las próximas jornadas se pueden adquirir mediante distribuidores autorizados y canales digitales. La Lotería de Medellín realiza sus sorteos semanalmente, generalmente los viernes a las 11:00 p. m., por lo que los jugadores tienen nuevas oportunidades de participar.