Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 24 de abril de 2026

La Lotería de Medellín volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia tras la realización del sorteo 4831, llevado a cabo el viernes 24 de abril de 2026. El billete ganador del premio mayor marcó la pauta de la noche con ganador el número XXXX de la serie XXX, consolidándose como el principal atractivo del sorteo y el objetivo de quienes participaron con la expectativa de convertirse en nuevos millonarios.



Premios secos de la Lotería de Medellín

Además del premio principal, el sorteo 4831 distribuyó una amplia variedad de premios secos en diferentes categorías, lo que amplía las oportunidades de ganar para los participantes.

Este sorteo también incluyó incentivos adicionales, como la entrega de un carro eléctrico, lo que refuerza el atractivo de una de las loterías más tradicionales y millonarias del país.

Recomendaciones para los jugadores

Quienes participaron en este sorteo deben verificar cuidadosamente su billete, prestando atención tanto al número como a la serie, ya que cualquier coincidencia puede representar un premio.

Para validar los resultados, se recomienda consultar los canales oficiales de la Lotería de Medellín, donde también está disponible la imagen oficial del sorteo. Asimismo, los jugadores pueden revivir la transmisión completa a través de sus plataformas digitales autorizadas, asegurando así la verificación de todos los resultados.