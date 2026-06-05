Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 5 de junio de 2026

La Lotería de Santander realizó su sorteo número 5072 durante la noche del viernes 5 de junio de 2026, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de apostadores en diferentes regiones del país. En esta edición, el premio mayor de $6.500 millones tuvo como ganador el número XXXX de la serie XXX.

Premios secos de la Lotería de Santander sorteo 5072

Además del premio principal, se entregaron decenas de premios secos de diferentes categorías, distribuyendo importantes sumas de dinero entre los participantes del tradicional juego de azar.

Recomendaciones para verificar los resultados

La Lotería de Santander recomienda a todos los participantes revisar cuidadosamente sus billetes antes de iniciar cualquier proceso de reclamación. Para evitar inconvenientes, es importante:



Verificar que coincidan tanto el número como la serie del billete.

Consultar únicamente puntos de pago autorizados.

Confirmar los resultados mediante los canales oficiales de la lotería.

Revisar el acta oficial del sorteo para garantizar la exactitud de la información.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería de Santander?

La próxima edición de la Lotería de Santander está programada para el viernes 12 de junio de 2026, fecha en la que nuevamente miles de colombianos tendrán la oportunidad de participar por millonarios premios. Los interesados también pueden revivir el sorteo completo a través de los canales oficiales de la entidad.