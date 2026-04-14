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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 14 de abril de 2026

Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 14 de abril de 2026

Este martes se juega el sorteo 4751 de la Lotería del Huila, con un premio mayor de 2.000 millones de pesos que despierta expectativa entre los apostadores.

Lotería del Huila
Lotería del Huila
Foto: ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

La Lotería del Huila realizó una nueva edición de su sorteo semanal el martes 14 de abril de 2026, correspondiente al número 4751. El premio mayor de $2.000 millones fue adjudicado al número XXXX de la serie XXX. El billete que coincidió exactamente con esta combinación se llevó el premio principal del sorteo.

Premios secos de la Lotería del Huila - 14 de abril

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Participar en este sorteo es sencillo. Los jugadores pueden adquirir su billete completo o en fracciones a través de puntos de venta autorizados, especialmente en la red de PagaTodo, donde se ofrecen distintas combinaciones de números y series.

Un aspecto clave es conservar el billete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio en caso de resultar ganador.

¿Cuándo juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila se juega todos los martes a las 11:00 p.m., consolidándose como uno de los sorteos tradicionales del país.

Los ganadores deben tener en cuenta que cuentan con un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Pasado este tiempo, el derecho prescribe, por lo que se recomienda verificar los resultados oficiales y realizar el proceso de cobro oportunamente.

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