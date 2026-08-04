Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 4 de agosto de 2026

La Lotería del Huila realizó este martes 4 de agosto de 2026 el sorteo 4767, una nueva jornada en la que miles de colombianos estuvieron atentos a los números ganadores con la esperanza de obtener alguno de los premios del plan de incentivos.De acuerdo con los resultados oficiales, el premio mayor fue para el número XXXX de la serie XXX.

Resultados de la Lotería del Huila del sorteo 4767

Además, el sorteo entregó premios secos de distintas categorías, premios sin serie y aproximaciones al mayor, ampliando las posibilidades de ganar para los participantes.

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Quienes deseen participar en los sorteos de la Lotería del Huila pueden adquirir un billete completo o una fracción en los puntos de venta autorizados de PagaTodo. Al momento de la compra, los jugadores tienen la posibilidad de escoger entre las combinaciones de números y series disponibles para el sorteo correspondiente.También es fundamental conservar el billete en buen estado, ya que este será el documento indispensable para reclamar cualquier premio en caso de resultar favorecido en el sorteo.