En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Abelardo De La Espriella
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 7 de julio de 2026

Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 7 de julio de 2026

La Lotería del Huila juega este martes por un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Consulte aquí los resultados completos del más reciente sorteo.

Logo de la Lotería del Huila, que juega los martes en Colombia y entrega millonarios premios.
Lotería del Huila
Foto: Lotería del Huila Facebook.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de jul, 2026

La Lotería del Huila realizó este martes 7 de julio de 2026 el sorteo 4763, en el que miles de participantes estuvieron atentos a los números ganadores y a la posibilidad de llevarse alguno de los premios disponibles. De acuerdo con los resultados oficiales, el premio mayor fue para el número XXXX de la serie XXX.

Premios secos de la Lotería del Huila

Además del premio principal, el sorteo entregó premios secos de diferentes categorías, así como aproximaciones que también otorgaron importantes recompensas económicas.

La entidad también publicó la imagen oficial con los resultados completos del sorteo para que los jugadores puedan verificar sus billetes.

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Quienes deseen participar en los sorteos de la Lotería del Huila deben adquirir un billete completo o una fracción en los puntos de venta autorizados de PagaTodo.

Al momento de la compra, los jugadores pueden escoger entre las combinaciones de números y series disponibles para el sorteo correspondiente. Además, es fundamental conservar el billete en buen estado, ya que este será el documento indispensable para reclamar el premio en caso de resultar ganador.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería del Huila

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad