Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 9 de junio de 2026

La Lotería del Huila realizó este martes 9 de junio de 2026 su sorteo número 4759, entregando millonarios premios a los jugadores que acertaron las combinaciones ganadoras. Según los resultados oficiales, el premio mayor cayó en el número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el principal ganador de la jornada.

Resultados de los premios secos de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó diferentes categorías de secos y aproximaciones que beneficiaron a numerosos participantes en todo el país.

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Para participar en la Lotería del Huila, los interesados deben adquirir un billete completo o una fracción en los puntos autorizados de PagaTodo. Al momento de la compra, los jugadores pueden elegir entre las diferentes combinaciones de números y series disponibles para cada sorteo.

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Es importante conservar el billete en buen estado, ya que este documento será indispensable para reclamar cualquier premio en caso de resultar favorecido.Aunque el premio mayor concentra la mayor atención de los participantes, el plan de premios incluye múltiples categorías, como secos y aproximaciones, que también ofrecen importantes oportunidades de ganar.

Por ello, se recomienda revisar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete frente a los resultados oficiales.

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¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila realiza sus sorteos todos los martes a las 11:00 de la noche, cuando se anuncian los resultados del premio mayor, los premios secos y las aproximaciones. Los ganadores cuentan con un plazo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar sus premios.

Una vez vencido ese periodo, el derecho al cobro prescribe, por lo que es fundamental consultar oportunamente los resultados y verificar los billetes adquiridos.