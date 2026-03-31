Lotería del Huila, último sorteo y resultado del martes 31 de marzo de 2026

La Lotería del Huila volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del martes 31 de marzo de 2026, cuando se realizó el sorteo número 4749, con un premio mayor de 2.000 millones de pesos.



Premio mayor Lotería del Huila – Sorteo 4749

El premio mayor de $2.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX. El billete que coincidió exactamente con esta combinación se llevó el premio principal del sorteo. Cabe recordar que para reclamar el premio es indispensable que coincidan tanto el número como la serie.



Premios secos de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, el sorteo 4749 entregó múltiples premios en distintas categorías:



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Participar en este sorteo es sencillo. Los jugadores pueden adquirir su billete completo o en fracciones a través de puntos de venta autorizados, especialmente en la red de PagaTodo, donde se encuentran disponibles diferentes números y series.

Es clave conservar el billete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio.

¿Cuándo se juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila realiza sus sorteos todos los martes a las 11:00 p.m., manteniendo la expectativa de miles de jugadores en cada jornada. Los ganadores tienen un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio.



Después de este tiempo, el derecho prescribe, por lo que se recomienda verificar los resultados oficiales y realizar el cobro oportunamente en caso de resultar ganador.