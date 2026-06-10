Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 10 de junio de 2026

La Lotería del Meta volvió a entregar millonarios premios en Colombia durante el sorteo número 3231, realizado en la noche del miércoles 10 de junio de 2025. Miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados, que dejaron como gran ganador al billete con el número XXXX de la serie XXX, acreedor del premio mayor.

Premio mayor de la Lotería del Meta

Además del premio principal, la jornada también repartió importantes sumas de dinero a través de los tradicionales premios secos en diferentes categorías.

¿Cómo saber si un billete fue ganador?

Los participantes deben verificar que tanto el número como la serie de su billete coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados por la Lotería del Meta. Esta revisión es fundamental para confirmar el premio y adelantar el proceso de reclamación correspondiente.

Asimismo, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la lotería para evitar confusiones, errores o información incorrecta.



¿Dónde comprar la Lotería del Meta?

Los billetes de la Lotería del Meta están disponibles en diversos puntos autorizados del país, como tiendas, supermercados y droguerías. También pueden adquirirse de forma digital a través de plataformas especializadas como Lottired, LotiColombia y Paga Todo, que ofrecen una alternativa rápida y segura para participar en cada sorteo.

La Lotería del Meta y su aporte a la salud

Además de brindar la posibilidad de ganar importantes premios, la Lotería del Meta cumple una función social clave. Parte de los recursos generados por la venta de billetes se destinan al fortalecimiento del sistema de salud del departamento.

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De esta manera, cada sorteo contribuye al financiamiento de programas y servicios que benefician a miles de colombianos, convirtiendo la participación de los jugadores en un apoyo directo para el desarrollo del sector salud.