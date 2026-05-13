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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 13 de mayo de 2026

Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 13 de mayo de 2026

Todos los premios completos y el mayor que entrega 1.800 millones de pesos de la Lotería del Meta en su último sorteo 3296.

Lotería del Meta 2026
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de may, 2026

La Lotería del Meta volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del miércoles 13 de mayo de 2025, fecha en la que se realizó el sorteo número 3296. En esta edición, el premio mayor quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, combinación que convirtió a su ganador en uno de los nuevos millonarios del país.

Resultados de los premios secos de la Lotería del Meta

Además del premio principal, el sorteo repartió más de $7.200 millones en premios secos, beneficiando a jugadores en ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, Cali y Barranquilla, lo que reafirma el alcance nacional de esta tradicional lotería.

¿Cómo verificar si un billete fue ganador?

Para confirmar si un billete resultó premiado, es fundamental revisar que tanto el número como la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo. Esta verificación es clave para iniciar cualquier proceso de reclamación.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales de la Lotería del Meta y evitar información no verificada que pueda generar confusiones entre los jugadores.

¿Dónde comprar la Lotería del Meta?

Los billetes de la Lotería del Meta pueden adquirirse en puntos autorizados como tiendas, supermercados y droguerías en distintas regiones del país. Además, existen opciones digitales mediante plataformas como Lottired, LotiColombia y Paga Todo, que permiten realizar la compra en línea de manera rápida y sencilla.

Una lotería que también aporta a la salud

Más allá de los premios millonarios, la Lotería del Meta cumple una importante función social. Parte de los recursos obtenidos por la venta de billetes se destinan al fortalecimiento del sistema de salud del departamento, contribuyendo al bienestar de miles de colombianos.

De esta manera, cada sorteo no solo representa la ilusión de ganar, sino también un aporte al desarrollo de programas y servicios de salud en la región.

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