Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 6 de mayo de 2026

La Lotería del Meta volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del miércoles 6 de mayo de 2025 con la realización del sorteo número 3296. En esta edición, el premio mayor quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, combinación que convirtió a su poseedor en uno de los nuevos millonarios del país.

Además del premio principal, el sorteo distribuyó más de $7.200 millones en premios secos, beneficiando a jugadores en ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, Cali y Barranquilla, consolidando así el alcance nacional de este tradicional juego de azar.

Resultados de los premios secos de la Lotería del Meta

¿Cómo verificar si un billete fue ganador?

Para confirmar un premio, los jugadores deben revisar cuidadosamente que tanto el número como la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo. Este paso es fundamental para iniciar el proceso de reclamación del premio.

También se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la Lotería del Meta para evitar información errónea o no verificada.

¿Dónde comprar la Lotería del Meta?

Los billetes de la Lotería del Meta pueden adquirirse en puntos autorizados de todo el país, incluyendo tiendas, supermercados y droguerías. Además, existen plataformas digitales como Lottired, LotiColombia y Paga Todo, que permiten realizar la compra en línea de manera rápida y segura.

Un juego que también aporta a la salud

Más allá de los premios millonarios, la Lotería del Meta cumple una importante función social. Parte de los recursos recaudados con la venta de billetes se destina al fortalecimiento del sistema de salud del departamento, contribuyendo al bienestar de miles de colombianos en cada sorteo.

