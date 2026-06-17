Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 17 de junio de 2026

La Lotería del Meta realizó una nueva jornada de sorteos con la entrega de millonarios premios para los jugadores en Colombia. En el sorteo número 3232, llevado a cabo el miércoles 17 de junio de 2025, el gran ganador de la noche fue el billete con el número XXXX de la serie XXX, que se quedó con el premio mayor de la Lotería del Meta.

Premios secos de la Lotería del Meta

Además del premio principal, el sorteo entregó diferentes premios secos que reconocieron a varios jugadores con importantes sumas de dinero en distintas categorías.

¿Cómo verificar si un billete de la Lotería del Meta fue ganador?

Para confirmar si un billete resultó premiado, los jugadores deben revisar que tanto el número como la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales anunciados por la Lotería del Meta.

Esta verificación permite identificar correctamente a los ganadores y realizar el proceso de reclamación del premio correspondiente. Además, se recomienda consultar siempre los canales oficiales de la lotería para evitar información equivocada o posibles confusiones.



¿Dónde comprar la Lotería del Meta?

Los billetes de la Lotería del Meta pueden adquirirse en diferentes puntos autorizados del país, como establecimientos comerciales, tiendas, supermercados y droguerías.

También existe la opción de participar mediante plataformas digitales autorizadas como Lottired, LotiColombia y Paga Todo, que permiten comprar billetes de manera rápida y segura para cada sorteo.

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La Lotería del Meta y su aporte a la salud

Más allá de los premios que entrega a sus jugadores, la Lotería del Meta cumple una importante función social en el departamento. Los recursos obtenidos mediante la venta de billetes contribuyen al fortalecimiento del sistema de salud y al desarrollo de programas que benefician a la comunidad.

De esta manera, cada sorteo representa una oportunidad para los participantes y, al mismo tiempo, un aporte al financiamiento de servicios y proyectos destinados al bienestar de miles de colombianos.