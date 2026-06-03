Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 3 de junio de 2026

La Lotería del Meta volvió a entregar importantes premios en Colombia durante su más reciente sorteo, realizado en la noche del miércoles 3 de junio de 2025. En esta oportunidad, el sorteo número 3231. El premio mayor de esta edición fue para el número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el principal afortunado de la jornada.

Premios secos de la Lotería del Meta

¿Cómo saber si un billete fue ganador?

Las personas que participaron en el sorteo deben verificar cuidadosamente que tanto el número como la serie de su billete coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados por la Lotería del Meta. Esta comprobación es fundamental para realizar de manera correcta cualquier trámite de reclamación del premio.

Asimismo, se recomienda consultar únicamente los canales oficiales de la lotería para evitar errores, información falsa o posibles confusiones al momento de revisar los resultados.



¿Dónde comprar la Lotería del Meta?

Los billetes de la Lotería del Meta pueden adquirirse en establecimientos autorizados de todo el país, incluyendo tiendas, supermercados y droguerías. Además, los jugadores cuentan con la opción de realizar la compra por internet a través de plataformas especializadas como Lottired, LotiColombia y Paga Todo, que ofrecen un proceso rápido y seguro.

La Lotería del Meta y su aporte a la salud

Además de entregar premios millonarios, la Lotería del Meta desempeña una importante labor social. Una parte de los recursos obtenidos mediante la venta de billetes se destina al fortalecimiento del sistema de salud del departamento.

Gracias a este aporte, cada sorteo no solo representa una oportunidad para ganar dinero, sino también una contribución al financiamiento de programas y servicios de salud que benefician a miles de colombianos.