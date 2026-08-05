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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Meta, resultados del útimo sorteo hoy miércoles 5 de agosto de 2026

Lotería del Meta, resultados del útimo sorteo hoy miércoles 5 de agosto de 2026

Todos los premios completos y el mayor que entrega 1.800 millones de pesos de la Lotería del Meta en su último sorteo 3309.

Logo de la Lotería del Meta, La llanerita de los colombianos, consulta de resultados de sorteos en Colombia.
Resultados Lotería del Meta, números ganadores premio mayor y secos.
Foto: Lotería del Meta
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

La Lotería del Meta realizó una nueva jornada de sorteos el miércoles 5 de agosto de 2026, entregando millonarios premios a los apostadores en todo el país. En esta edición, correspondiente al sorteo 3309, el premio mayor quedó en manos del billete con el número XXXX de la serie XXX, que se llevó el principal premio de la noche.

Premios secos de la Lotería del Meta, sorteo 3309

Además del premio mayor, la lotería distribuyó múltiples premios secos de diferentes categorías, beneficiando a más participantes con importantes sumas de dinero.

¿Cómo verificar si un billete de la Lotería del Meta fue ganador?

Los jugadores que deseen comprobar si obtuvieron un premio deben verificar que el número y la serie de su billete coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo. Ambos datos son indispensables para que el premio sea reconocido.

Asimismo, se recomienda consultar siempre los canales oficiales de la Lotería del Meta para confirmar los resultados, conocer los plazos y requisitos para reclamar los premios y evitar caer en información falsa o posibles fraudes.

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