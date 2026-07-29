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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 29 de julio de 2026

Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 29 de julio de 2026

Todos los premios completos y el mayor que entrega 1.800 millones de pesos de la Lotería del Meta en su último sorteo 3309.

Lotería del Meta
Lotería del Meta
Foto: Lotería del Meta
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

La Lotería del Meta realizó una nueva jornada de sorteos el miércoles 29 de julio de 2026, entregando millonarios premios a los apostadores en Colombia. En esta oportunidad, el sorteo 3308 dejó como ganador del premio mayor al billete con el número XXXX de la serie XXX, que se llevó el principal premio de la noche.

Premios secos de la Lotería del Meta, sorteo 3308

Además del premio mayor, el sorteo distribuyó varios premios secos en diferentes categorías. Estos fueron los números y series favorecidos.

¿Cómo saber si un billete de la Lotería del Meta fue ganador?

Para verificar si un billete resultó premiado, es necesario comprobar que tanto el número como la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo. Ambos datos deben ser idénticos para que el premio pueda ser reconocido.

Asimismo, se recomienda consultar siempre los canales oficiales de la Lotería del Meta para revisar los resultados y conocer el procedimiento de reclamación de los premios, evitando así información errónea o fraudes.

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