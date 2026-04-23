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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 23 de abril de 2026

Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 23 de abril de 2026

Consulte los resultados de la Lotería del Quindío, sorteo 3011 del jueves 23 de abril de 2026.

Lotería del Quindío
Lotería del Quindío
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

La Lotería del Quindío volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia tras la realización del sorteo número 3009, llevado a cabo en la noche del jueves 23 de abril de 2026. El resultado principal dejó como ganador al número 7091 de la serie 055, combinación que se convirtió en la más destacada de la noche y en el foco de quienes esperaban acertar el premio mayor.

Premio mayor de la Lotería del Quindío - 23 de abril.png

Premios secos de la Lotería del Quindío – sorteo 3009

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó una amplia distribución de secos en diferentes categorías, ampliando las posibilidades de ganar:

Resultados oficiales y verificación

Para reclamar cualquier premio, es fundamental verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de la Lotería del Quindío y sus transmisiones autorizadas. Este proceso permite validar correctamente tanto el número como la serie del billete.

Cabe recordar que esta lotería realiza sus sorteos todos los jueves a las 10:30 p. m., lo que mantiene la expectativa de los jugadores semana a semana y consolida su relevancia dentro del calendario de juegos de azar en Colombia.

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