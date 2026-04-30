¿Por qué no juega la Lotería del Quindío hoy jueves 30 de abril de 2026?

Para la noche de este jueves, 30 de abril, La Lotería del Quindío esperaba captar la atención de miles de jugadores en Colombia en lo que sería la realización del sorteo número 3012. Sin embargo, a través de un comunicado dieron importante noticia de que no se haría esta fecha.

"La Lotería del Quindío E.I.C.E. informa a la opinión pública, medios de comunicación, distribuidores, concesionarios, loteros y clientes en general que, en ejercicio de su deber de garantizar la transparencia, la sostenibilidad financiera y la adecuada administración de los recursos públicos, ha decidido suspender temporalmente el cronograma de sorteos programados. Durante 59 años, la Lotería del Quindío ha sido símbolo de tradición, confianza y compromiso social. En los últimos dos años, hemos transferido más de $30 mil millones al sistema de salud y entregado premios por más de $23 mil millones a nuestros apostadores, cumpliendo con nuestra misión de generar bienestar para los quindianos", informaron.

Lotería del Quindío Foto: Lotería del Quindío

Si bien no se dan detalles a profundidad de qué llevó a tomar esta decisión, aseguraron que las personas que hayan comprado el boleto de lotería podrán pedir su devolución en los distribuidores autorizados, además que pronto darán más información a detalle sobre el próximo sorteo de esta lotería.

"Hoy, con ese mismo sentido de responsabilidad, adoptamos esta medida de carácter transitorio para asegurar que nuestra operación continúe siendo transparente, sostenible y confiable. Seguimos trabajando con determinación para reanudar los sorteos en el menor tiempo posible, con todas las garantías para nuestros apostadores, distribuidores y loteros", puntualizaron.