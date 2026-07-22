Lotería del Quindío traza hoja de ruta ante la Asamblea Departamental para retomar sorteos

La Lotería del Quindío presentó formalmente ante la Asamblea Departamental la estrategia integral orientada a superar la suspensión de sus sorteos habituales y asegurar su sostenibilidad operacional en el mediano y largo plazo. Durante una jornada de control político, la dirección de la entidad expuso los avances en materia administrativa, comercial y financiera necesarios para reanudar sus juegos de azar en la región.

El plan de acción prioriza la normalización institucional con el objetivo de recuperar una de las fuentes de ingresos más relevantes para el financiamiento de la salud pública en el departamento. La reanudación de los sorteos permitirá restablecer las transferencias de capital al sistema asistencial territorial.

Acciones de la gerencia para la reactivación institucional

El balance operativo presentado por el gerente de la Lotería del Quindío, Ricardo Emilio Muñoz Arbeláez, detalló las gestiones adelantadas por el equipo directivo desde que se detuvieron las actividades de comercialización. La administración ha focalizado sus labores en atender los requerimientos técnicos y legales indispensables para normalizar la operación regular.

"La administración ha concentrado sus esfuerzos en atender los requerimientos necesarios para normalizar el funcionamiento de la Lotería y recuperar la estabilidad institucional", dijo.



La estrategia institucional se ejecuta de forma articulada con el Gobierno del Quindío. Esta alianza busca generar condiciones económicas favorables que respalden el retorno sostenido de los billetes de lotería al mercado departamental y nacional.

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Respaldo patrimonial aprobado por la Asamblea Departamental

Como elemento central para la viabilidad del proyecto de reorganización, la Asamblea del Quindío aprobó una ordenanza orientada al fortalecimiento patrimonial de la entidad pública. La medida funciona como un mecanismo de liquidez y respaldo patrimonial para sanear el balance de la empresa.

Alcance de la ordenanza departamental

Saneamiento contable: Otorga herramientas patrimoniales para responder por las obligaciones operativas.

Otorga herramientas patrimoniales para responder por las obligaciones operativas. Garantía de sostenibilidad: Establece un marco de estabilidad financiera para el retorno seguro de la actividad comercial.

Establece un marco de estabilidad financiera para el retorno seguro de la actividad comercial. Cumplimiento regulatorio: Facilita el cumplimiento de los estándares exigidos por las autoridades de control para reiniciar los sorteos.

La aprobación del proyecto presupuestal por parte de los diputados se suma a los avances del proceso de reorganización interna que busca restablecer la confianza institucional.

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Impacto económico en la red de salud pública

La reactivación de los juegos de suerte y azar en la jurisdicción no solo representa la recuperación de la empresa departamental, sino el restablecimiento de transferencias destinadas al sector salud. La normativa colombiana contempla que un porcentaje significativo de las ventas de lotería se transfiera a la red hospitalaria estatal.

La administración de la Lotería del Quindío ratificó que mantendrá las acciones operativas, comerciales y financieras hasta concretar la reapertura formal de los sorteos bajo estrictas garantías de viabilidad.

Antecedentes: Suspensión temporal en abril de 2026

La suspensión de la Lotería del Quindío se formalizó el 30 de abril de 2026 mediante un comunicado oficial emitido desde Armenia. En esa fecha, la empresa pública anunció la interrupción del cronograma de sorteos programados bajo el argumento de garantizar la transparencia, la sostenibilidad financiera y la administración de los recursos públicos.

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En la comunicación oficial dirigida a la opinión pública, distribuidores, concesionarios, loteros y clientes, la Lotería del Quindío E.I.C.E. recordó sus 59 años de trayectoria en el sector de los juegos de suerte y azar. Asimismo, la entidad precisó que en los dos años previos a la suspensión transfirió más de $30.000 millones de pesos al sistema de salud y entregó un monto superior a los $23.000 millones de pesos en premios a sus apostadores.

El comunicado del 30 de abril estableció además el procedimiento para los compradores que adquirieron el billete correspondiente al sorteo No. 3012, indicando que debían dirigirse con los distribuidores autorizados para tramitar la devolución del dinero. La entidad ratificó que la pausa operativa se adoptó con carácter transitorio para retornar al mercado con todas las garantías para loteros, distribuidores y apostadores.