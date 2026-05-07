Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 7 de mayo de 2026

La Lotería del Quindío volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia con la realización del sorteo 3012, efectuado en la noche del jueves 7 de mayo de 2026. En esta edición, el premio mayor quedó en manos del número 7091 de la serie 055, resultado que convirtió a un nuevo apostador en el principal ganador de la jornada.

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó una amplia entrega de secos en diferentes categorías, aumentando las oportunidades para los participantes y manteniendo el interés alrededor de uno de los sorteos más tradicionales del país.

Resultados de los secos de la Lotería del Quindío

Cómo verificar los resultados oficiales

La recomendación para los jugadores es revisar cuidadosamente el número y la serie del billete utilizando únicamente los canales oficiales de la Lotería del Quindío y sus transmisiones autorizadas.

Este proceso es clave para validar correctamente cualquier premio antes de iniciar el trámite de reclamación.La Lotería del Quindío realiza sus sorteos todos los jueves a las 10:30 p. m., horario que semana tras semana mantiene la expectativa de miles de apostadores en diferentes regiones de Colombia.

