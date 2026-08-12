¿Qué pasó con el sorteo de la Lotería de Manizales hoy miércoles 12 de agosto de 2026?

La Lotería de Manizales informó un nuevo cambio en su programación de sorteos. A través de un comunicado dirigido a sus compradores, distribuidores y vendedores, la entidad confirmó que el sorteo 4968 será aplazado y tendrá lugar el próximo viernes 14 de agosto de 2026.

La decisión fue presentada bajo un mensaje de unidad y solidaridad con la ciudadanía. “Hoy nuestra prioridad es acompañarnos y estar unidos”, señaló la Lotería de Manizales en la pieza informativa con la que comunicó la modificación.

El anuncio se suma a las decisiones adoptadas por otras loterías del país, que también han modificado sus cronogramas de sorteos en medio de las circunstancias registradas recientemente en diferentes zonas de Colombia.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería de Manizales?

El sorteo 4968 de la Lotería de Manizales se realizará el viernes 14 de agosto de 2026, de acuerdo con la información oficial divulgada por la entidad.



La modificación significa que quienes adquirieron sus billetes o fracciones deberán conservarlos y tener presente la nueva fecha para participar en el sorteo correspondiente.

La lotería no presentó el cambio como una cancelación, sino como un aplazamiento, por lo que el número del sorteo se mantiene: será el 4968.

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“Por eso, nuestro próximo sorteo 4968 será el: viernes 14 de agosto”, indicó la Lotería de Manizales.

¿Qué deben hacer los compradores del sorteo 4968?

Los compradores que ya tengan en su poder billetes o fracciones correspondientes al sorteo 4968 deben estar atentos a las instrucciones oficiales de la Lotería de Manizales y conservar sus productos para la nueva fecha de realización.

La modificación del calendario también es relevante para los vendedores y distribuidores, quienes deberán tener en cuenta el cambio anunciado para sus procesos de comercialización.