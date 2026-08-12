En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Eliécer Laverde
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lorería del Meta: esta es la razón por la cual no hubo sorteo hoy 12 de agosto

Lorería del Meta: esta es la razón por la cual no hubo sorteo hoy 12 de agosto

Todos los premios completos y el mayor que entrega 1.800 millones de pesos de la Lotería del Meta en su último sorteo 3310.

Logo de la Lotería del Meta, La llanerita de los colombianos, consulta de resultados de sorteos en Colombia.
Resultados Lotería del Meta, números ganadores premio mayor y secos.
Foto: Lotería del Meta
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

La Lotería del Meta anunció un cambio en la programación de su Sorteo Ordinario N.° 3311, luego de las circunstancias excepcionales generadas por el sismo registrado en diferentes zonas de Colombia el pasado 10 de agosto.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con la comunicación oficial, el sorteo estaba inicialmente programado para este miércoles 12 de agosto, pero fue trasladado al viernes 14 de agosto de 2026, a las 10:30 de la noche.

Últimas noticias

Baloto y Revancha.
Resultados de las loterías

Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 12 de agosto de 2026

Logo oficial de la Lotería del Valle sobre fondo blanco, con la palabra "Valle" escrita dentro de balotas de colores rojo, verde y amarillo.
Resultados de las loterías

¿Por qué no hubo sorteo de la Lotería del Valle hoy miércoles 12 de agosto de 2026?

La entidad informó que la modificación fue adoptada debido a las afectaciones que el evento sísmico ocasionó en aspectos relacionados con la conectividad, las comunicaciones y la operación, circunstancias que llevaron a ajustar temporalmente el calendario.

“La modificación del calendario se realiza como consecuencia de las circunstancias excepcionales generadas por el sismo registrado en diferentes zonas del país el 10 de agosto, que ocasionó afectaciones en materia de conectividad, comunicaciones y operación”, explicó la Lotería del Meta.

Suspenden sorteo de la Lotería del Meta - 12 de agosto.jpg
Carlos Pinzón

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Cuándo será el sorteo 3311 de la Lotería del Meta?

El Sorteo Ordinario N.° 3311 de la Lotería del Meta se realizará finalmente el viernes 14 de agosto de 2026, a las 10:30 p. m.

Publicidad

La transmisión se mantendrá a través de Canal Trece, por lo que los jugadores podrán seguir el desarrollo del sorteo mediante el medio habitual dispuesto por la entidad.

El cambio de fecha es relevante para los compradores que ya adquirieron billetes o fracciones correspondientes al sorteo 3311. La modificación anunciada corresponde al calendario de realización del sorteo, por lo que los apostadores deberán tener presente la nueva fecha al momento de consultar los resultados.

Relacionados

Lotería del Meta

Loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad