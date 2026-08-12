Lorería del Meta: esta es la razón por la cual no hubo sorteo hoy 12 de agosto

La Lotería del Meta anunció un cambio en la programación de su Sorteo Ordinario N.° 3311, luego de las circunstancias excepcionales generadas por el sismo registrado en diferentes zonas de Colombia el pasado 10 de agosto.

De acuerdo con la comunicación oficial, el sorteo estaba inicialmente programado para este miércoles 12 de agosto, pero fue trasladado al viernes 14 de agosto de 2026, a las 10:30 de la noche.

La entidad informó que la modificación fue adoptada debido a las afectaciones que el evento sísmico ocasionó en aspectos relacionados con la conectividad, las comunicaciones y la operación, circunstancias que llevaron a ajustar temporalmente el calendario.

“La modificación del calendario se realiza como consecuencia de las circunstancias excepcionales generadas por el sismo registrado en diferentes zonas del país el 10 de agosto, que ocasionó afectaciones en materia de conectividad, comunicaciones y operación”, explicó la Lotería del Meta.



Carlos Pinzón

¿Cuándo será el sorteo 3311 de la Lotería del Meta?

El Sorteo Ordinario N.° 3311 de la Lotería del Meta se realizará finalmente el viernes 14 de agosto de 2026, a las 10:30 p. m.

Publicidad

La transmisión se mantendrá a través de Canal Trece, por lo que los jugadores podrán seguir el desarrollo del sorteo mediante el medio habitual dispuesto por la entidad.

El cambio de fecha es relevante para los compradores que ya adquirieron billetes o fracciones correspondientes al sorteo 3311. La modificación anunciada corresponde al calendario de realización del sorteo, por lo que los apostadores deberán tener presente la nueva fecha al momento de consultar los resultados.