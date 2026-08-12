¿Por qué no hubo sorteo de la Lotería del Valle hoy miércoles 12 de agosto de 2026?

La Lotería del Valle confirmó la modificación de la fecha para su Sorteo Ordinario N.° 4861, una decisión que fue comunicada a los apostadores, vendedores y distribuidores mediante un mensaje en el que la entidad pidió tener en cuenta el nuevo calendario.

Bajo el mensaje “¡Cambiamos la fecha!”, la lotería informó que el sorteo, que tenía una programación anterior, ahora se llevará a cabo el viernes 14 de agosto de 2026 a las 10:30 de la noche.

La entidad explicó que el cambio obedece a “la situación que atraviesa nuestro país”, sin entregar en el comunicado detalles adicionales sobre las circunstancias específicas que motivaron la modificación. El anuncio hace parte de una serie de ajustes en las fechas de sorteos de distintas loterías del país durante esta semana.

¿Cuándo será el sorteo 4861 de la Lotería del Valle?

El Sorteo Ordinario N.° 4861 de la Lotería del Valle se realizará finalmente el viernes 14 de agosto, a las 10:30 p. m.



La modificación implica que los jugadores deberán tener presente la nueva fecha al momento de consultar los resultados. Los billetes y fracciones correspondientes al sorteo mantienen su relación con el número de sorteo anunciado, por lo que el cambio corresponde a la programación y no a una modificación del número.

La comunicación de la Lotería del Valle está dirigida especialmente a sus apostadores, a quienes la entidad identifica en el anuncio como “amigos apostadores”.

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“¡Cambiamos la fecha! Por la situación que atraviesa nuestro país, el Sorteo Ordinario N.° 4861 se realizará en una nueva fecha”, señaló la Lotería del Valle.

Nueva fecha y hora del sorteo de la Lotería del Valle

Con el cambio anunciado, los datos principales del sorteo quedan establecidos de la siguiente manera: viernes 14 de agosto de 2026 a las 10:30 p. m.

La información es especialmente importante para quienes siguen de manera habitual los sorteos de la Lotería del Valle, ya que una modificación de calendario puede generar confusión entre la fecha inicialmente prevista y la fecha definitiva.

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Por ello, la recomendación para los compradores es conservar sus billetes y consultar los canales oficiales de la entidad para conocer cualquier información complementaria relacionada con el sorteo 4861.