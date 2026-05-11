Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 11 de mayo de 2026

La Lotería del Tolima realizó el sorteo número 4168 en la noche del lunes 11 de mayo de 2026, una jornada que volvió a captar la atención de miles de apostadores en el país. El gran premio mayor de $3.500 millones quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el resultado más destacado de la noche.



Resultados secos de la Lotería del Tolima - 11 de mayo de 2026

Además del premio principal, la lotería distribuyó más de $13.400 millones en diferentes categorías y premios secos, consolidándose como uno de los sorteos más atractivos para quienes participan semanalmente en este tradicional juego de azar.



Plan de premios y próximo sorteo

Para el próximo sorteo, la Lotería del Tolima mantendrá un premio mayor de $3.500 millones y una bolsa total superior a los $13.400 millones. El plan de premios incluye categorías reconocidas como el “Gordo de la Suerte”, el “Tren de la Fortuna” y otros incentivos millonarios que amplían las posibilidades de ganar.



Precio del billete

Las personas interesadas en participar pueden adquirir los billetes en distintos puntos autorizados del país. Los valores oficiales son:



$12.000 el billete completo

el billete completo $4.000 la fracción

Los tiquetes están disponibles en redes de venta como Gana Gana, Efecty, Gelsa y Codesa.



¿Cuándo juega la Lotería del Tolima?

El sorteo de la Lotería del Tolima se realiza todos los lunes a las 10:30 de la noche. Cuando el lunes coincide con un día festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario.

La transmisión oficial puede seguirse a través del canal P&C de Ibagué y mediante las plataformas digitales oficiales de la entidad.

¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar cualquier premio es obligatorio presentar el billete o fracción ganadora, ya sea en formato físico o digital, en oficinas autorizadas.

Premios menores a $5 millones



Datos diligenciados en el billete

Copia de la cédula

Premios superiores a $5 millones



Billete original

Copia de la cédula

Formularios de verificación

RUT

Certificación bancaria

En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria. Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en puntos autorizados.