Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 4 de mayo de 2026

La Lotería del Tolima realizó su sorteo número 4167 en la noche del lunes 4 de mayo de 2026, dejando como gran ganador al número XXXX de la serie XXX, que se llevó el premio mayor de $3.500 millones. Este resultado se destacó como uno de los más importantes dentro de la jornada semanal de sorteos en Colombia.En total, la entidad distribuyó más de $13.400 millones en premios, consolidando su atractivo entre los jugadores gracias a su amplio plan de incentivos.

Premios principales del sorteo 4167

Además del premio mayor, estos fueron algunos de los resultados más relevantes:

Plan de premios y próximo sorteo

Para el siguiente sorteo, la Lotería del Tolima mantiene un atractivo premio mayor de $3.500 millones y una bolsa total que supera los $13.400 millones, con categorías como el “Gordo de la Suerte”, el “Tren de la Fortuna” y otros incentivos millonarios.

Precio del billete

Quienes deseen participar pueden adquirir su billete con los siguientes valores:



$12.000 el billete completo.

el billete completo. $4.000 la fracción (tres por billete).

Los puntos de venta incluyen redes autorizadas en todo el país como Gana Gana, Efecty, Gelsa y Codesa.

¿Cuándo juega la Lotería del Tolima?

El sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m.. Si el lunes es festivo, se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión oficial se puede seguir a través del canal P&C de Ibagué y en redes sociales oficiales.

¿Cómo reclamar un premio?

Para cobrar un premio es necesario presentar el billete o fracción, en físico o digital, en puntos autorizados u oficinas oficiales.

Premios inferiores a $5 millones:



Datos diligenciados en el billete

Copia de la cédula

Premios superiores a $5 millones:



Billete original

Copia de la cédula

Formularios de verificación

RUT

Certificación bancaria

En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria. Las aproximaciones pueden reclamarse directamente con el lotero o en puntos autorizados.