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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 4 de mayo de 2026

Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 4 de mayo de 2026

Resultados de la Lotería del Tolima del sorteo 4168 del 4 de mayo de 2026: el premio mayor de $3.500 millones y sus secos.

Resultado Lotería del Tolima del sorteo
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de may, 2026

La Lotería del Tolima realizó su sorteo número 4167 en la noche del lunes 4 de mayo de 2026, dejando como gran ganador al número XXXX de la serie XXX, que se llevó el premio mayor de $3.500 millones. Este resultado se destacó como uno de los más importantes dentro de la jornada semanal de sorteos en Colombia.En total, la entidad distribuyó más de $13.400 millones en premios, consolidando su atractivo entre los jugadores gracias a su amplio plan de incentivos.

Premios principales del sorteo 4167

Además del premio mayor, estos fueron algunos de los resultados más relevantes:

Plan de premios y próximo sorteo

Para el siguiente sorteo, la Lotería del Tolima mantiene un atractivo premio mayor de $3.500 millones y una bolsa total que supera los $13.400 millones, con categorías como el “Gordo de la Suerte”, el “Tren de la Fortuna” y otros incentivos millonarios.

Precio del billete

Quienes deseen participar pueden adquirir su billete con los siguientes valores:

  • $12.000 el billete completo.
  • $4.000 la fracción (tres por billete).

Los puntos de venta incluyen redes autorizadas en todo el país como Gana Gana, Efecty, Gelsa y Codesa.

¿Cuándo juega la Lotería del Tolima?

El sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m.. Si el lunes es festivo, se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión oficial se puede seguir a través del canal P&C de Ibagué y en redes sociales oficiales.

¿Cómo reclamar un premio?

Para cobrar un premio es necesario presentar el billete o fracción, en físico o digital, en puntos autorizados u oficinas oficiales.

Premios inferiores a $5 millones:

  • Datos diligenciados en el billete
  • Copia de la cédula

Premios superiores a $5 millones:

  • Billete original
  • Copia de la cédula
  • Formularios de verificación
  • RUT
  • Certificación bancaria

En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria. Las aproximaciones pueden reclamarse directamente con el lotero o en puntos autorizados.

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