Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 4 de mayo de 2026

La Lotería del Tolima realizó su sorteo número 4167 en la noche del lunes 4 de mayo de 2026, dejando como gran ganador al número XXXX de la serie XXX, que se llevó el premio mayor de $3.500 millones. Este resultado se destacó como uno de los más importantes dentro de la jornada semanal de sorteos en Colombia.En total, la entidad distribuyó más de $13.400 millones en premios, consolidando su atractivo entre los jugadores gracias a su amplio plan de incentivos.
Premios principales del sorteo 4167
Además del premio mayor, estos fueron algunos de los resultados más relevantes:
Plan de premios y próximo sorteo
Para el siguiente sorteo, la Lotería del Tolima mantiene un atractivo premio mayor de $3.500 millones y una bolsa total que supera los $13.400 millones, con categorías como el “Gordo de la Suerte”, el “Tren de la Fortuna” y otros incentivos millonarios.
Precio del billete
Quienes deseen participar pueden adquirir su billete con los siguientes valores:
- $12.000 el billete completo.
- $4.000 la fracción (tres por billete).
Los puntos de venta incluyen redes autorizadas en todo el país como Gana Gana, Efecty, Gelsa y Codesa.
¿Cuándo juega la Lotería del Tolima?
El sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m.. Si el lunes es festivo, se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión oficial se puede seguir a través del canal P&C de Ibagué y en redes sociales oficiales.
¿Cómo reclamar un premio?
Para cobrar un premio es necesario presentar el billete o fracción, en físico o digital, en puntos autorizados u oficinas oficiales.
Premios inferiores a $5 millones:
- Datos diligenciados en el billete
- Copia de la cédula
Premios superiores a $5 millones:
- Billete original
- Copia de la cédula
- Formularios de verificación
- RUT
- Certificación bancaria
En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria. Las aproximaciones pueden reclamarse directamente con el lotero o en puntos autorizados.