Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 13 de abril de 2026

La Lotería del Tolima realizó su sorteo número 4165 en la noche del lunes 13 de abril de 2026. El resultado principal dejó como ganador al número XXXX de la serie XXX, combinación que se llevó el premio mayor de $3.500 millones.



Premios secos de la Lotería del Tolima - 13 de abril

Precio del billete de la Lotería del Tolima

Para quienes desean participar en este sorteo tradicional, estos son los valores oficiales:



$12.000 el billete completo

$4.000 la fracción (tres por billete)

La lotería se puede adquirir en puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en todo el país, incluyendo redes como Efecty, Gelsa y Codesa.



¿Cuándo juega la Lotería del Tolima?

Este sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, el juego se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión oficial se puede seguir a través del canal P&C de Ibagué y en la página oficial de Facebook de la lotería.

¿Cómo reclamar un premio?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar el billete o fracción, ya sea físico o virtual, en los puntos autorizados o en las oficinas de la lotería.

Premios inferiores a $5 millones:



Datos diligenciados en el respaldo del billete

Copia de la cédula

Premios superiores a $5 millones:



Billete original

Copia de la cédula

Formularios de verificación

RUT

Certificación bancaria

En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria. Las aproximaciones, por su parte, pueden cobrarse directamente con el lotero o en puntos autorizados.