Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy martes 21 de julio de 2026

La Lotería del Tolima realizó el martes 21 de julio de 2026 el sorteo 4178, una jornada en la que miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados para conocer si su billete había sido premiado. En esta oportunidad, el premio mayor de $3.000 millones fue para el número 3805 de la serie 002.

Resultados de la Lotería del Tolima: sorteo 4177

Además del premio mayor, la Lotería del Tolima entregó múltiples premios secos en diferentes categorías. Quienes participaron en el sorteo deben verificar cuidadosamente el número y la serie de su billete para confirmar si hacen parte de la lista oficial de ganadores.

Se recomienda a los participantes corroborar estos resultados con las imágenes y publicaciones oficiales de la Lotería del Tolima. Esta información tiene un propósito exclusivamente informativo.

¿Cómo verificar si ganó en la Lotería del Tolima?

Para confirmar si un billete resultó ganador en el sorteo 4177, es necesario comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales publicados por la Lotería del Tolima. Si ambos datos coinciden con alguno de los premios anunciados, el ganador deberá seguir el procedimiento establecido por la entidad para reclamar el premio dentro de los plazos definidos.

