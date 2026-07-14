Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy martes 14 de julio de 2026

La Lotería del Tolima realizó el martes 14 de julio de 2026 el sorteo 4177, en el que miles de colombianos esperaban conocer si su billete resultaba ganador. En esta edición, el premio mayor de $3.000 millones quedó en manos del número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el gran ganador de la jornada.

Resultados de la Lotería del Tolima: sorteo 4177

Además del premio mayor, la lotería entregó decenas de premios secos distribuidos en diferentes categorías. Los participantes deben revisar cuidadosamente el número y la serie de su billete para verificar si hacen parte de la lista oficial de ganadores.

¿Cómo verificar si ganó en la Lotería del Tolima?

Para confirmar si un billete fue premiado en el sorteo 4177, es indispensable comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales publicados por la Lotería del Tolima. En caso de coincidir con alguno de los premios, el ganador deberá seguir el procedimiento establecido por la entidad para reclamar el dinero dentro de los plazos vigentes.