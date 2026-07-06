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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 6 de julio de 2026

Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 6 de julio de 2026

Consulte los resultados completos del más reciente sorteo de la Lotería del Tolima, que jugó este martes por un premio mayor de 3.000 millones de pesos.

Lotería del Tolima
Lotería del Tolima
Foto: Lotería del Tolima - Pexels - Bluradio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

La Lotería del Tolima realizó el lunes 6 de julio de 2026 el sorteo número 4176, una jornada que despertó la expectativa de miles de apostadores en diferentes regiones de Colombia. En esta oportunidad, el premio mayor de $3.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX, que se convirtió en el gran ganador de la noche.

Además del premio mayor, el sorteo repartió varios premios secos en distintas categorías. Los participantes pueden verificar cuidadosamente el número y la serie de sus billetes para confirmar si obtuvieron alguno de los premios entregados.

Resultados de los premios secos de la Lotería del Tolima

Los resultados oficiales del sorteo 4176 incluyen el premio mayor y todas las categorías de premios secos entregadas durante la jornada. Quienes hayan participado deben revisar tanto el número como la serie de su billete para confirmar si hacen parte de la lista de ganadores de la Lotería del Tolima.

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