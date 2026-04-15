Lotería del Valle, resultados del último sorte hoy miércoles 15 de abril de 2026

La Lotería del Valle volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del miércoles, 15 de abril de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 4843. El premio mayor de $9.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX. De esta manera, el billete que coincida exactamente con esta combinación se convierte en el ganador principal de esta jornada.



Premios secos de la Lotería del Valle – sorteo 4843

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó múltiples categorías de premios secos, ampliando las posibilidades de ganar para los participantes:

Es clave tener en cuenta que para validar cualquier premio es necesario que coincidan tanto el número como la serie del billete, ya que ambos datos son obligatorios para confirmar un acierto.



Recomendación para los jugadores

Los resultados corresponden al sorteo número 4843 del 15 de abril de 2026. Para procesos de pago o verificación, se recomienda consultar siempre los canales oficiales de la Lotería del Valle y conservar el billete en buen estado hasta completar el proceso de reclamación.