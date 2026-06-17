Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 17 de junio de 2026

La Lotería del Valle realizó una nueva edición de su tradicional sorteo durante la noche del miércoles 16 de junio de 2026. En esta ocasión, el premio mayor fue para el número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el resultado más esperado de la jornada y llevando la fortuna a uno de los jugadores que acertó la combinación ganadora.

Premios secos de la Lotería del Valle

Además del premio mayor, el sorteo distribuyó una amplia lista de premios secos por diferentes montos, beneficiando a numerosos jugadores.

Los participantes pueden revisar detalladamente los resultados para confirmar si alguno de sus billetes resultó favorecido. Como recomendación, siempre es importante verificar la información a través de los canales oficiales de la lotería.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?

Para realizar el cobro de cualquiera de los premios entregados en el sorteo, es indispensable que el número y la serie del billete coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados por la entidad.



Asimismo, los ganadores deben conservar el billete en perfecto estado, ya que este documento es el único comprobante válido para acreditar la propiedad del premio y adelantar el proceso de reclamación.

La entidad también recomienda consultar los resultados únicamente en sus plataformas oficiales para evitar errores o inconvenientes al momento de verificar los números ganadores.

Los resultados corresponden al sorteo 4853 de la Lotería del Valle, realizado oficialmente el miércoles 16 de junio de 2026.