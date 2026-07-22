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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 22 de julio de 2026

Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 22 de julio de 2026

La Lotería del Valle realizó su sorteo 4858 este 22 de julio de 2026 con un premio mayor de $9.000 millones, dejando diversos resultados este miércoles.

Logo oficial de la Lotería del Valle sobre fondo blanco, con la palabra "Valle" escrita dentro de balotas de colores rojo, verde y amarillo.
Consulte aquí los números ganadores y el premio mayor de la Lotería del Valle
Foto: Lotería del Valle
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de jul, 2026

La Lotería del Valle llevó a cabo este miércoles 22 de julio de 2026 el sorteo 4858, uno de los más esperados por miles de jugadores en Colombia que buscaban quedarse con alguno de los millonarios premios. En esta oportunidad, el Premio Mayor de $9.000 millones quedó en manos del billete con el número 0164 de la serie 152.

Premio mayor de la Lotería del Valle - 22 de julio.png

Resultado del Premio Mayor de la Lotería del Valle

¿Cómo verificar si ganó en la Lotería del Valle?

Los jugadores deben revisar cuidadosamente el número y la serie de su billete, ya que ambos datos son indispensables para confirmar si resultaron ganadores de alguno de los premios del sorteo 4858. Los resultados oficiales pueden consultarse a través de los canales autorizados de la Lotería del Valle.

Además, quienes no pudieron seguir el sorteo en directo tienen la posibilidad de ver nuevamente la transmisión completa para verificar todos los números y premios anunciados.

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